الاستخبارات التركية تعلن تحيد مخطط التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال

حيّد جهاز الاستخبارات التركي عبر عملية في شمالي سوريا، خليل منجي، عضو تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي الذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول.

وأفادت مصادر أمنية، أن جهاز الاستخبارات توصل لمعلومات حول وجود منجي في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها "بي واي دي/واي بي جي" بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفتت إلى أن الاستخبارات التركية قامت بتعقب منجي الذي كان التنظيم يوفر له الحماية، وكان على تواصل مع قياديين في "واي بي جي".

وأفادت أنه تم تحييد الإرهابي خليل منجي، في عملية في القامشلي في 22 شباط/فبراير الجاري.

يشار إلى أن منجي قام بتوجيه منفذي الهجوم الإرهابي أحلام البشير وبلال حسان وأمّن هروب الأخير إلى خارج تركيا.

ووقع التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

وخلال تحقيق الأمن التركي معها، اعترفت منفذة التفجير أحلام البشير بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.