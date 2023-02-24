الناتو يعلن أن الاجتماع الثلاثي بين تركيا والسويد وفنلندا سيعقد منتصف مارس

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن الاجتماع الثلاثي بين تركيا وفنلندا والسويد سينعقد منتصف مارس/آذار المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث انضمام الدولتين إلى التحالف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأمين العام الحلف ينس ستولتنبرغ الجمعة مع رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، في عاصمة إستونيا تالين.

وكانت كالاس استقبلت مسؤولي الناتو والاتحاد الأوروبي، في ذكرى مرور عام على الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وهو اليوم الذي يصادف أيضا عيد استقلال إستونيا (اليوم الاستوني الوطني).

وقال ستولتنبرغ إنه أجرى مناقشات "جيدة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة، الأسبوع الماضي، واتفقا على "استئناف المحادثات وعقد اجتماع ثلاثي بين فنلندا والسويد وتركيا، في مقر الناتو في منتصف شهر مارس".

وأضاف أن الاجتماع سيعقد برعاية الناتو، وسيركز على "كيفية استكمال عملية انضمام الدولتين" إلى التحالف.

وفي السياق، رحب ستولتنبرغ ببدء البرلمان المجري، الأسبوع المقبل، عملية التصديق على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

عام على الحرب الروسية:

على صعيد آخر، جدد أمين عام الناتو، في المؤتمر الصحفي، تضامن التحالف مع أوكرانيا، وتعهد بأن يستمر الحلف في دعم كييف "طالما كان الأمر ضروريا" لمساعدتها على الانتصار.

وقال إن روسيا فشلت وأوكرانيا "ما زالت صامدة"، مشيدا بتنامي قوة الناتو وتماسكه خلال فترة الحرب الروسية.

وقال: "الشعب الأوكراني يحارب من أجل حريته، وسنواصل دعمه".

من جهتها، نوهت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن أوكرانيا "تدافع عن المبادئ الأوروبية في وجه الغزو الروسي".

وتحدثت في المؤتمر عن تفاقم "العزلة الدولية" التي تواجهها روسيا، مطالبة الدول الأوروبية بـ" تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية".

وعلى هذا النحو، صدر بيان عن حلف الناتو بمناسبة مرور عام على الحرب الروسية.

وجاء في البيان: "نأسف للأرواح التي فقدناها، وللمعاناة الإنسانية المأساوية والدمار الذي لحق بالمناطق السكنية في أوكرانيا، والبنية التحتية المدنية وتلك الخاصة بالطاقة، بسبب الحرب الروسية غير القانونية".

وتعهد التحالف في بيانه بتكثيف "دعمه السياسي والعملي" لأوكرانيا.

كما دعا البيان روسيا إلى "الانخراط بشكل بناء في مفاوضات ذات مصداقية مع أوكرانيا"، مضيفا أن موسكو "لم تظهر أي انفتاح حقيقي على إرسال سلام عادل ودائم".

وتابع: "مصممون على مواصلة الضغط الدولي المنسق على روسيا"، محملا روسيا "المسؤولية الكاملة" عن الحرب.

كما أدان الحلف "كل من يدعمون روسيا في حربها، بما في ذلك بيلاروسيا".

وشدد على عدم وجود أي فرصة "للإفلات من العقاب" على "جرائم الحرب" الروسية وغيرها من الفظائع.