زلزال تركيا.. حملة "بيتي هو بيتك" تسجل 5000 مشترك على الفور

انتشرت عروض تقديم المأوى للنازحين بسبب الكارثة في الجنوب الشرقي على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء تركيا بفضل روح التآخي والتعاطف التي تشكل دعامة أساسية من أخلاق المجتمع التركي، وقد تم دعمها مؤخراً بحملة حكومية بدأت لمساعدة ضحايا زلازل 6 فبراير/شباط المدمرة التي قتلت أكثر من 43.500 شخص.

ونتيجةً للزلازل الشديدة التي ضربت جنوب شرق البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، دُمرت عشرات الآلاف من المباني في جميع أنحاء المنطقة، وتضررت الكثير منها بشكل لم يعد صالح للسكن، بينما تأثر حوالي 13.5 مليون شخص يقيمون في المناطق المنكوبة وتحولوا إلى نازحين بحاجة إلى مأوى.

وسارعت الحكومة التركية والدول المانحة لتأمين مأوى للنازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، وانتقلوا للعيش مؤقتاً في الخيام والحاويات والمنازل مسبقة الصنع، بينما غادر البعض منهم منازلهم المحطمة وانتقلوا إلى الولايات القريبة، مثل مرسين وأضنة.

وقد أطلقت هيئة إدارة الكوارث أفاد حملة "بيتي هو بيتك" التي تهدف لمساعدة النازحين على إيجاد مأوى آمن وسط برد الشتاء القارس.

وأوضح المسؤولون بمن فيهم نائب الرئيس فؤاد أوقطاي ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، تفاصيل الحملة وأشاروا إلى أنها مدروسة بشكل دقيق وشامل لتقدم "حلاً موثوقاً".

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أنه كجزء من الحملة، سيتمكن مالكو المنازل من تأجير منازلهم لضحايا الزلزال مجاناً أو بشروط إيجابية.

ويمكن تقديم الطلبات من قبل الراغبين في تأجير منازلهم الشاغرة أو غير المستخدمة لضحايا الزلزال لمدة 3 أشهر على الأقل. حيث يتم فحص الطلبات المقدمة من قبل والي الولاية التي يوجد بها المنزل.

وقد لاقت الحملة رواجاً منقطع النظير بين ملاك البيوت حيث تجاوز عدد طلبات المواطنين الذين يرغبون في المشاركة في حملة "بيتي هو بيتك" 5000 طلب حتى يوم الخميس.