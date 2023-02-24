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في مكالمة مع بوتين.. أردوغان يشدد على أهمية السلام في أوكرانيا

ديلي صباح
أنقرة
نشر في 24.02.2023 20:00
آخر تحديث في 24.02.2023 20:08
طفلة مشاركة في مسيرة بمناسبة الذكرى الأولى للاجتياح الروسي لأوكرانيا في دريسدن، شرق ألمانيا، 24 فبراير 2023 الفرنسية طفلة مشاركة في مسيرة بمناسبة الذكرى الأولى للاجتياح الروسي لأوكرانيا في دريسدن، شرق ألمانيا، 24 فبراير 2023 (الفرنسية)

أخبر الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من الضروري تسهيل السلام مع أوكرانيا قبل فقدان المزيد من الأرواح.

في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سلط أردوغان الضوء على أهمية السلام وأنه يريد بصدق إحياء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسطنبول مرة أخرى، وأضاف أن تركيا مستعدة للمساهمة في هذا الصدد.

وفي بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أعرب أردوغان عن شكره لبوتين لتضامن بلاده مع تركيا في الزلزال الذي تعرضت له.

وأطلقت روسيا قبل عام هجوما على أوكرانيا تبعه ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

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