وزير الدفاع التركي يتفقد مناطق الزلزال في هطاي

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأماكن المتضررة من الزلزال في ولاية هطاي (جنوبي البلاد)

ووفق مصادر صحفية شارك أقار في اجتماع مغلق مركز التنسيق التابع لمديرية إدارة الطوارئ والكوارث "آفاد" في الولاية، مساء الخميس، ومن ثم تفقد برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر، سير الأعمال في المناطق المتضررة ليلا.

كما تحدث أقار إلى الجنود المناوبين في مناطق الزلزال وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، وتلقى أيضا إحاطة من المسؤولين عن الأوضاع بالمنطقة.

وتفقد أيضا مطبخ تابع للقوات المسلحة يتمتع بالقدرة على توفير طعام لـ10 آلاف شخص، فضلا عن تفقد فرن خبز تابع للقوات المسلحة أيضا.

وفي 6 فبراير ضرب جنوب تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص بجانب دمار ضخم.