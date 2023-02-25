أردوغان يبحث مع زيلينسكي ملفي الزلازل والحرب الروسية

تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ذكرى بدء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان الجمعة، إن أردوغان وزيلينسكي بحثا هاتفيا ملف الزلازل، والحرب الروسية الأوكرانية التي أكملت عامها الأول.

وأعرب أردوغان عن استعداد بلاده للمساهمة بأي طريقة ممكنة من أجل وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا والتوصل لحل تفاوضي وبناء السلام.

كما شكر أردوغان الزعيم الأوكراني على مساعدة بلاده لتركيا في أعقاب زلزال 6 فبراير، وهو أحد أكثر الزلازل دموية في تاريخ تركيا. ورغم حاجة أوكرانيا إلى الإمدادات، إلا أنها كانت من بين الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية إلى تركيا في أعقاب الكارثة. وأكد الرئيس لزيلينسكي أن أنقرة مستعدة للمساهمة قدر الإمكان لضمان وقف متبادل لإطلاق النار وبناء حل قائم على المفاوضات وإحلال السلام.

تركيا هي واحدة من أكثر الدول نشاطا التي تعمل على ضمان وقف دائم لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا. وإن في عملها المتوازن بدقة المتمثل في تولي دور الوسيط من خلال إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع كلا الجانبين المتحاربين يوفر بصيص أمل في الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل وتحقيق السلام في أوكرانيا.

وبفضل موقعها الفريد المتمثل في إقامة علاقات ودية مع كل من روسيا وأوكرانيا، حازت تركيا على تقدير واسع النطاق لسعيها لإنهاء الحرب. فمنذ بداية الصراع، عرضت أنقرة التوسط بين الجانبين واستضافة محادثات السلام مؤكدة على دعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

بينما عارضت تركيا العقوبات الدولية المصممة لعزل موسكو، أغلقت الدولة أيضًا مضايقها لمنع بعض السفن الروسية من العبور.

وفي انفراجة دبلوماسية، التقى الوفدان الروسي والأوكراني لإجراء محادثات سلام في اسطنبول في 29 مارس 2022. كما استضافت تركيا وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا في وقت سابق من شهر مارس.