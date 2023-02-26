بدء إنشاء مستشفى ميداني أمريكي في ولاية هطاي التركية

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الأحد، بإنشاء مستشفى ميداني بسعة 100 سرير في ولاية هطاي التركية المتضررة من الزلزال الذي هز جنوبي البلاد فجر 6 فبراير/ شباط الجاري.

ويتم إنشاء المستشفى الميداني في ساحة مستشفى جامعة مصطفى كمال، حيث سيتضمن غرف للعمليات الجراحية والعناية المشددة.

وفي تصريح للصحفيين، قال رئيس فريق الاستجابة للكوارث التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستيفن آلين، إن فريقه مكلف بالتنسيق بين جميع وحدات حكومة الولايات المتحدة من أجل الاستجابة بشكل أكثر فاعلية للكوارث.

وأوضح أنهم أرسلوا فريقا مكونا من 160 عنصرا إلى ولاية أدي يامان للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد".

وتابع قائلا: "بناءً على طلب الحكومة التركية، قمنا بإحضار مواد الإغاثة للمتضررين، ونقدم الأموال للمنظمات التي تحاول إزالة آثار الزلازل. كما نعمل بالتنسيق مع وحدات وزارة الدفاع الأمريكية حتى نتمكن من الاستجابة بشكل أكثر فعالية".

وأشاد بدور وزارة الصحة التركية قائلا: "حتى في خضم الكارثة، يقوم مسؤولو وزارة الصحة التركية بعمل رائع. إنهم يعملون بشكل فعال مع جميع الفرق. إنه لشرف عظيم لنا أن نساعدهم".