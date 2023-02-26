وزارة الدفاع التركية تستذكر ضحايا مجزرة خوجالي

استذكرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، ضحايا مجزرة خوجالي التي ارتكبتها قوات أرمينية بحق مدنيين أذربيجانيين عام 1992.

وفي منشور عبر تويتر لفتت الوزارة إلى أن مجزرة خوجالي هي لطخة عار في التاريخ.

وأضافت: "نسأل الله الرحمة لأبناء جلدتنا الذين قُتلوا بوحشية في خوجالي قبل 31 عاما، ونشاطر أشقائنا أتراك أذربيجان ألمهم".

وفي 26 فبراير/ شباط 1992، ارتكبت وحدات من الجيش الأرميني، مجزرة في منطقة خوجالي بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

وراح ضحية المجزرة نحو 613 مدنيا، منهم 106 نساء و63 طفلا، و70 مسنا، فيما أصيب 487 بجروح بالغة، فضلا عن وقوع 1275 أسيرًا، 150 منهم مصيرهم مجهول حتى اليوم.