وزير الخارجية التركي يتفقد ولاية "أديامان" المتضررة جراء الزلزال

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو زيارة تفقدية، اليوم الأحد، إلى مدينة حاويات سكنية تم إنشاؤها في أديامان، إحدى الولايات المتضررة من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من 6 فبراير/ شباط الجاري.

وفي تصريحات للصحفيين قال تشاوش أوغلو إنه زار أيضا المخيمات والمستشفيات الميدانية في الولاية، مشيرا أن المقيمين في المخيمات سينتقلون تدريجيا إلى الحاويات السكنية.

ولفت الوزير أن فرق إنقاذ من 90 دولة تضم حوالي 10 آلاف و500 شخص شاركت في العمليات بمنطقة الزلزال.

وأشار أن 30 مستشفى ميدانيا من 27 بلدا أقيمت في منطقة الزلزال، 20 منها مازال نشطا.

وذكر أن أكثر من 125 ألف خيمة وصلت تركيا من خارج البلاد، لافتا إلى اكتمال خطط نقل حوالي 42 ألفا أخرى.

وأضاف: "بالنسبة للحاويات السكنية، نقوم بالإنتاج في كافة أنحاء البلاد، لكننا أيضا نجلب الحاويات من خارج تركيا".

وأوضح أن نحو 10 آلاف حاوية سكنية بدأ إخراجها من قطر عبر السفن، بعضها وصلت قناة السويس.

وتابع: "وضعنا خططا لجلب حوالي 15 ألفا و725 حاوية سكنية إلى تركيا".

كما أفاد بوصول مستلزمات إلى ولاية هطاي لإقامة مركز يضم خياما وحاويات سكنية ضمن مشروع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لإيواء 4 آلاف شخص.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.