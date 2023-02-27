الرئيس أردوغان: تركيا فريدة عالميا في التعامل بنجاح مع كارثة بهذا الحجم

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إنه ليست هناك دولة حول العالم سوى تركيا تمكنت من الاستجابة بهذه السرعة لكارثة ممتدة على مساحة واسعة، وفي لملمة الأمور من بعدها والتعامل معها بنجاح.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الإثنين، من ولاية أديامان التي زارها لتفقد المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري.

وأضاف أردوغان أن تركيا تمكنت في ظل حكومات حزب العدالة والتنمية، من القضاء على آثار الكوارث التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، مستشهدا بالزلازل والفيضانات والحرائق التي ضربت ولايات مختلفة في أنحاء البلاد.

وأكد أنهم سيواصلون النهج نفسه في القضاء على آثار الكارثة والنهوض بالمناطق المتضررة جراء الزلازل الأخيرة التي ضربت جنوبي البلاد.

وجدد الرئيس التركي تعهده بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، خلال عام واحد من الآن.

وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.