الرئيس التركي: بدأنا في بناء 309 آلاف منزلا في مناطق الزلزال

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن عدد المساكن التي دخلت طور البناء بعد الانتهاء من المسوحات الأرضية في منطقة الزلزال وصل إلى 309 آلاف منزلاً.

وأكد أردوغان، في تصريح صحفي الاثنين، بعد زيارة تفقدية إلى ولاية أديامان شرقي تركيا أن الحكومة التركية تدرك كل شيء بخصوص آثار الزلزال وأنها تواصل العمل المكثف للقيام بالإجراءات اللازمة.

وأضاف: "عدد المساكن التي دخلت طور البناء بعد الانتهاء من المسوحات الأرضية في منطقة الزلزال بلغ 309 آلاف منزلاً".

وفي 6 فبراير/ شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى زلزال قهرمان مرعش إلى 44 ألفاً و374 شخصاً.



يتبع..