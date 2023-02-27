تشاوش أوغلو: قبول عضوية السويد بالناتو يتطلب الإيفاء بالتعهدات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن ثمة تعهدات بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وإن موافقة أنقرة على عضوية ستوكهولم غير ممكنة ما لم تُنفّذ تلك التعهدات.

وأوضح تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، مع نظيره المجري بيتر سيجارتو في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة أن "قضية الإرهاب من أكبر المسائل التي يعتبرها الناتو تهديداً خطيراً، وأن هذا الأمر تم تأكيده في بيان قمة زعماء الحلف الأخيرة بمدريد".

وشدد الوزير التركي على ضرورة عمل السويد وفنلندا على إزالة مخاوف تركيا حول الإرهاب.

وتابع: "لم تقدم السويد على خطوات مطمئنة نحو تنفيذ بنود المذكرة الثلاثية المبرمة على هامش قمة مدريد، وقامت ببعض التعديلات الدستورية بخصوص مكافحة الإرهاب".

وأكد تشاوش أوغلو أن رفض تركيا لعضوية السويد في الناتو حتى الآن ليس مرتبطاً بحرق القرآن الكريم في ستوكهولم فقط.

ولفت إلى أن الاجتماع الثالث للآلية الثلاثية المشتركة بين تركيا والسويد وفنلندا سيجري يوم التاسع من مارس/ آذار المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار إلى أن الآلية الثلاثية المشتركة مهامها متابعة مدى تطبيق السويد وفنلندا لبنود المذكرة الثلاثية المبرمة على هامش قمة مدريد فقط.

وأردف: "قلنا لوزير الخارجية الأمريكي ولأمين عام الناتو، بأنه يمكننا فصل عضوية السويد في الناتو عن ملف عضوية فنلندا، والرئيس أردوغان صرح علناً بأن تركيا تنظر إلى عضوية فنلندا بإيجابية أكثر من عضوية السويد".

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة حول التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

العلاقات بين تركيا والمجر

وعن علاقات بلاده مع المجر، قال تشاوش أوغلو: "نواصل العمل من أجل الرقي بعلاقاتنا إلى المستوى الاستراتيجي، ومن المنتظر أن نوقع وثيقة ترفع علاقاتنا إلى هذا المستوى".

وأوضح أن المجر كانت وما زالت تقف إلى جانب تركيا في أيامها العصيبة، مبيناً أن المجر أرسلت فريق بحث وإنقاذ إلى المناطق المنكوبة من الزلازل.

وتابع: "ابنة متحدث الحكومة المجرية إلكا كوفاكس كانت ضمن فريق البحث والإنقاذ المجري الذي ساهم في إنقاذ الأرواح بولاية قهرمان مرعش".

وذكر تشاوش أوغلو أن المجر أرسلت أيضاً مساعدات إنسانية ومستلزمات معيشية للمتضررين من الزلازل في تركيا.

زيارة وزير الخارجية المصري

على صعيد آخر، تطرق تشاوش أوغلو إلى الزيارة التي سيجريها نظيره المصري سامح شكري إلى تركيا في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وقال بهذا الخصوص: "المجتمع الدولي بأسره استنفر لمساعدة تركيا منذ اليوم الأول للزلزال، وللتعبير عن التضامن زارنا مسؤولون على مستويات مختلفة من الكثير من الدول".

وأردف: "مصر أيضاً واحدة من الدول التي بادرت بإرسال مساعدات إلى تركيا منذ اليوم الأول، فقد وصلت سفينة مصرية محملة بمساعدات إنسانية إلى موانئ تركيا وهناك أخرى ستصل ميناء مرسين اليوم".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه سيلتقي نظيره المصري في ولاية أضنة جنوبي تركيا وأنهما سيتفقدان المناطق المنكوبة جراء الزلزال.