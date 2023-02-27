وزير الخارجية المصري يصل أضنة ويلتقي نظيره التركي

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بنظيره المصري سامح شكري في ولاية أضنة المتضررة من زلزال 6 فبراير/ شباط الجاري.

واستقبل تشاوش أوغلو نظيره المصري، في مطار الولاية، اليوم، الاثنين.

وعقد الوزيران اجتماعا مغلقا.

ومن المقرر أن يشارك الوزيران في حفل استقبال السفينة المصرية التي تقل مساعدات إنسانية في ميناء ولاية مرسين.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية التركي بأن: "مصر واحدة من الدول التي بادرت بإرسال مساعدات إلى تركيا منذ اليوم الأول، فقد وصلت سفينة مصرية محملة بمساعدات إنسانية إلى موانئ تركيا وهناك أخرى ستصل ميناء مرسين اليوم".

وأشار إلى أنه سيلتقي نظيره المصري في ولاية أضنة جنوبي تركيا وأنهما سيتفقدان المناطق المنكوبة جراء الزلزال.