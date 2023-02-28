أردوغان يزور منطقة متضررة من الزلزال في ولاية قهرمان مرعش

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، زيارة إلى قضاء أفشين بولاية قهرمان مرعش، للقاء المتضررين من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري.

ورافق أردوغان في زيارته زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي ورئيس حزب الاتحاد الكبير مصطفى دستجي.

وفي كلمة له خلال الزيارة، قال أردوغان إن حكومته ستمنح 15 ألف ليرة تركية (الدولار الواحد يعادل 18.85 ليرة) للمتضررين الراغبين في نقل مسكنهم إلى مكان آخر.

وأضاف أن المساعدة المذكورة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الثلاثاء.

وأكد أن مؤسسات الدولة التركية كانت حاضرة لإنقاذ المواطنين من تحت الأنقاض منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال.

وتابع قائلا: "قمنا بتوزيع الخيم لكافة المتضررين من الزلزال سواء في مراكز المدن أو في الأرياف، والآن ننتقل إلى المرحلة التالية وهي تجهيز منازل مسبقة الصنع بأسرع ما يمكن".

وأردف: "لم يبق أي مشكلة بخصوص المواد الغذائية ومياه الشرب والتيار الكهربائي، لقد وفرنا كل هذه المستلزمات بأسرع ما يمكن".

وشدد على أن حكومته ستعوض المواطنين كافة الخسائر المادية التي لحقت بهم جراء الزلزال.

كما تفقد أردوغان خلال جولته في الولاية، المنازل المسبقة الصنع في قضاء ألبيستان.

وتلقى أردوغان من القائمين على تجهيز المنازل، معلومات حول سير أعمال التشييد.

وفي 6 فبراير/ شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.