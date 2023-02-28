الرئيس التركي: سننهي حقبة انهيار المباني عبر التحول الحضري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستعمل على تسريع مشروع التحول الحضري وإنهاء حقبة انهيار المباني، مجدداً تحذيراته على ضرورة الابتعاد عن المباني الخطيرة في مناطق الزلزال.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، من مركز تنسيق الكوارث بقضاء "ألبيستان" بولاية قهرمان مرعش التي ضربها الزلزال.

وشدد أردوغان مجدداً على ضرورة الابتعاد عن المباني الخطيرة في مناطق الزلزال وحث المواطنين على مزيد من الحرص.

وأضاف: "سنعمل بما أوتينا من قوة لإنهاء حقبة انهيار المنازل على المواطنين من خلال تسريع مشروع التحول الحضري".

وأوضح الرئيس أن "كل من يحاول عرقلة مشاريع التحول الحضري بخطاباته السامة، سيكون كمن يطعن الشعب والبلاد من الخلف".

وتابع: "بينما ننهض بمدننا وقرانا في مناطق الزلزال، فإن مناطقنا الأخرى التي تواجه تهديد الزلازل ستشهد بدورها تحولاً عمرانياً سريعاً".

وأكد أردوغان أن الحكومة كما وفرت منازل جديدة للمواطنين المنكوبين في كوارث طبيعية سابقة دون أن تظلم أحدا، ستكرر الأمر نفسه في كافة مناطق الزلزال.

وكانت وزارة البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي التركية أعلنت، أن فرقها المختصة أكملت أعمال تحديد الأضرار في مليونين و196 ألف و88 وحدة مستقلة داخل481 ألف و865 مبنى في مناطق الزلزال.

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

والأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى زلزال قهرمان مرعش إلى 44 ألفاً و374 شخصاً.

يتبع..