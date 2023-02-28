الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم تركيا بأجهزة طبية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها ستقدم العديد من المعدات الطبية المتنقلة ومعدات الأشعة السينية لتركيا، لمواجهة آثار الزلازل المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وأوضحت الوكالة في بيان، الثلاثاء، أن الدفعة الأولى من مساعداتها العاجلة، توجهت نحو تركيا.

وأضاف البيان أن العديد من الدول الأعضاء في الوكالة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، ساهمت في توفير المساعدات المرسلة.

وأشار البيان أن المعدات المرسلة ستحل مكان المعدات التي تضررت في مناطق الزلزال بتركيا.

وأكدت الوكالة أن مساعداتها ستستمر خلال الأيام القادمة.

وفي 6 فبراير/ شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.