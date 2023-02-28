مسؤول في حزب العدالة والتنمية يستبعد تأجيل الانتخابات في تركيا

أكد مصطفى إليطاش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، الإثنين، أن تأجيل الموعد الحالي للانتخابات "غير وارد".

وجاء حديث إليطاش قبل إعادة فتح البرلمان اليوم الثلاثاء، الذي علقت جلساته بعد زلازل 6 فبراير/شباط.

وأدت الكارثة، التي أطلق عليها اسم "كارثة القرن"، إلى إلغاء سلسلة من الأحداث وأثارت جدلاً حول احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار. فيما أعرب مسؤولون عن دعمهم لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر سلفا.

كما سبق للرئيس رجب طيب أردوغان أن أعرب عن معارضته فكرة تأجيل موعد الانتخابات إلى يونيو/حزيران على وجه التحديد. وقبل إعلان أردوغان عن 14 مايو/أيار موعدًا للانتخابات، كانت الحكومة تفكر في تغيير موعد يونيو/حزيران بسبب عدد من العوامل التي قد تقلل من نسبة الإقبال، وهي العطلة الصيفية للطلاب والامتحانات التي تقع في نفس التاريخ المخطط له.