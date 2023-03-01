أردوغان يؤكد أن موعد الانتخابات القادمة يبقى 14 مايو دون تغيير

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن شعب تركيا سيقول كلمته يوم 14 مايو/آيار المقبل، مؤكدأ أن موعد الانتخابات التي طال انتظارها لم يتغير.

في كلمته أمام اجتماع حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان بالعاصمة أنقرة، رد أردوغان على المعارضة وانتقدها "لفشلها في تلبية احتياجات وآلام الشعب" وقال إن أولوية إدارته هي التعافي من الزلزال في الوقت الحالي.

وجاءت تصريحاته بعد سلسلة من الاتهامات من المعارضة التي زعمت أن الحكومة "تأخرت" في الاستجابة للكارثة في 6 فبراير، و"غير مستعدة" للهزات الأرضية.

وتطرق أردوغان لعمليات البحث والإنقاذ وجهود الإغاثة التي بذلت في أعقاب الزلزال مباشرة، قائلاً: "الدولة موجودة على الأرض منذ الساعة الأولى".

وقال: "نترك أولئك الذين لم يجدوا الوقت الكافي للاهتمام بمشاكل شعبنا بينما يتشاجرون حول الترشح (للرئاسة) في عالمهم الضحل".