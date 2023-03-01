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الرئيس التركي: نعتزم إنشاء صندوق لإحياء المدن بعد الكوارث

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 01.03.2023 14:14
آخر تحديث في 01.03.2023 14:17
الرئيس أردوغان بالبرلمان التركي AFP الرئيس أردوغان بالبرلمان التركي (AFP)

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستنشىء صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث لإحياء المدن عقب الزلازل وبالسرعة الممكنة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الأربعاء في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان التركي.

وقال: "سيتم إنشاء صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث لإحياء المدن بسرعة بعد الزلازل"، وأكد أن حكومته ستواصل جهودها لتضميد جراح المتضررين بمنحهم حوافز خلال الأيام القادمة.

وتعهد أردوغان بمحاسبة جميع المقصرين باتخاذ التدابير الخاصة بالزلازل "قضائيًا وإداريًا وسياسيًا" على خلفية الكارثة التي ضربت جنوب البلاد.

على صعيد آخر، أشار الرئيس التركي إلى أن الشعب سيقوم بما يتوجب عليه فعله في الانتخابات الرئاسية والعامة المزمع إجراؤها في 14 مايو/أيار المقبل.

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