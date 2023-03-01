تركيا تدعو العراق لمراجعة قرار تقييد استخدام "التركمانية"

دعت أنقرة، السلطات العراقية إلى إعادة النظر بـ"شكل سريع" في قرارها تقييد الاستخدام الرسمي للغة التركمانية في مدينة كركوك.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، أن القرار المتخذ من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، فرض قيوداً على الاستخدام الرسمي للغة التركمانية في كركوك.

وأكدت الوزارة أن القرار "ينتهك الحقوق الأساسية للتركمان الذين يعتبرون عنصرا مؤسسا وأصيلا في العراق، ويتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور العراقي".

وشددت على أن المادة الرابعة من الدستور العراقي تقضي بأن التركمانية هي اللغة الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان غالبية فيها.

وقالت: "كما أكدت المادة 125 من الدستور العراقي على أن الدستور يكفل الحقوق الإدارية والثقافية لجميع المكونات التي يتكون منها العراق".

ولفت البيان أن مثل هذه الخطوات تتجاهل حقوق التركمان الذين يعتبرون أحد العناصر الأساسية في العراق ومحافظة كركوك، ومن شأنها أن تضر بجهود ترسيخ ثقافة التعايش السلمي في كركوك.

وأضاف: "ندعو السلطات العراقية إلى مراجعة هذا القرار بسرعة".