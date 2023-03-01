تركيا تعزي اليونان في ضحايا حادث تصادم القطارين

تقدمت تركيا، الأربعاء، بخالص التعزية إلى اليونان المجاورة بعد حادث قطار مميت بالقرب من مدينة لاريسا أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 85 آخرين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "علمنا بحزن أن العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم وأصيبوا الليلة الماضية نتيجة تحطم قطار في جارتنا اليونان".

وأضاف البيان: "نتقدم بتعازينا لأقارب الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المأساوي وكذلك لشعب وحكومة اليونان ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

ولقي 32 شخصا حتفهم وأصيب حوالي 85 آخرين في اصطدام قطار ركاب، كان يقل مئات الأشخاص ويسير بسرعة كبيرة، بقطار شحن في الناحية المقابلة شمالي اليونان، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الأربعاء.

خرجت عدة عربات عن القضبان، واشتعلت النيران في ثلاث منها بعد الاصطدام القوي بالقرب من بلدة تيمبي قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل.

استخدمت فرق الإنقاذ أضواء كاشفة في موقع الحادث قبل فجر الأربعاء أثناء بحثها عن ناجين وسط الحطام والدخان المتصاعد.

وقال ناجون إن الكثير من الركاب تطايروا من نوافذ عربات القطار بسبب الاصطدام.

وذكروا أن آخرين كافحوا لإخراج أنفسهم بعد أن انحرف قطار الركاب وسقط في حقل بجوار القضبان على بعد 380 كيلومترا شمال العاصمة أثينا.

ووقع الحادث قبل وادي تيمبي مباشرة، الذي يفصل بين إقليمي ثيساليا ومقدونيا.

وقال كوستاس أغوراستوس، حاكم إقليم ثيساليا، لقناة سكاي التلفزيونية اليونانية إن القطارين ارتطما وجها لوجه بينما كانا يسيران بسرعة عالية.

وأضاف "لم تعد العربة الأولى والثانية موجودة، وخرجت الثالثة عن مسارها".

عمل رجال الإنقاذ وسط دخان كثيف للبحث عن محاصرين.

ويعتقد أنهم انتشلوا عددا كبيرا من القتلى في منطقة المطعم القريبة من مقدمة قطار الركاب.

وقال مسؤولون بمستشفى في مدينة لاريسا القريبة إن 25 من الجرحى مصابون بجروح خطيرة.

وأعلن فاسيليس فارثاكوييانيس، المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، استمرار عمليات البحث والإنقاذ في ظل ظروف صعبة للغاية بسبب خطورة الاصطدام.

لم يتضح سبب التصادم، وتستجوب الشرطة اثنين من مسؤولي السكك الحديدية دون احتجازهما.