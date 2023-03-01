رئيس شمال قبرص: تركيا كانت وما زالت قوية

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن تركيا كانت وما زالت قوية.

وأعرب تتار خلال زيارة أجراها، الأربعاء، إلى أحد مخيمات المتضررين من الزلزال في ولاية قهرمان مرعش التركية عن ثقته بقدرة تركيا على تضميد جراحها خلال فترة وجيزة.

وأضاف: "آلامكم آلامنا، ونحن في جمهورية شمال قبرص التركية نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالزلزال، ونتضرع إلى الله بالدعاء من أجل تركيا".

وأشاد تتار بالجهود التي تبذلها المؤسسات التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان لتضميد جراح المنكوبين من الزلزال.

والأربعاء، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية قبرص التركية أرسين تتار ورئيس وزرائها أونال أوستال في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك بعيداً عن وسائل الإعلام.

وتأتي زيارة المسؤولين في جمهورية قبرص التركية، لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال والدعم لتركيا.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان الأول بقوة 7.7 والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.