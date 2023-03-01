وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الروسي مستجدات المنطقة

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر، إن لقاءه مع لافروف جرى على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وأضاف أنه أعرب لنظيره الروسي عن شكره للمساعدات التي قدمتها موسكو لتركيا عقب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد مطلع فبراير/ شباط المنصرم.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أنه بحث مع لافروف آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل.

كما التقى الوزير التركي بشكل منفصل مع كل من نظرائه الكندية ميلاني جولي، والمكسيكي مارسيلو إبرارد، والأسترالية بيني وونغ، والبريطاني جيمس كليفرلي.

وشكر تشاوش أوغلو نظراءه على مساعدة بلادهم لتركيا عقب الزلزال، مشيراً أنه بحث مع كليفرلي وجولي التطورات في أوكرانيا وتوسيع حلف شمال الأطلسي.

وتستضيف نيودلهي في 1 و2 مارس/ آذار الجاري اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التي تتولى الهند رئاستها حاليًا.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع قضايا بارزة عالمية، وخاصة المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث، والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي.