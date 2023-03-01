وزير الدفاع التركي: قطعنا شوطا كبيرا في تضميد جراح متضرري الزلزال

قال وزير الدفاع خلوصي أقار، إن تركيا قطعت شوطا كبيرا في تضميد جراح منكوبي الزلزال، منذ وقوع الكارثة حتى اليوم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، خلال زيارته لمخيم لمنكوبي الزلزال في منطقة "حربية" بولاية هطاي، جنوبي البلاد.

وأكد الوزير التركي أنه بالإضافة إلى ما تم إنجازه حتى الآن فيما يخص مكافحة آثار الزلزال، فإن هناك الكثير من الأعمال التي ستقوم بها الحكومة التركية بهذا الخصوص.

وتابع: "سنضمد جراح جميع المنكوبين".

وشدد على أن السلطات التركية والقوات المسلحة، استنفرت كافة إمكاناتها المتاحة وسخرتها لصالح مناطق الزلزال وسكانها المنكوبين.

وأفاد بأنهم يبذلون أقصى ما لديهم لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وآخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.