ائتلاف المعارضة التركية يعلن التوافق على مرشح مشترك للرئاسة

أعلن ائتلاف المعارضة التركية "الطاولة السداسية" الخميس، التوصل إلى توافق على مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك في بيان صادر عقب انتهاء اجتماع زعماء الأحزاب الستة في مقر حزب السعادة بالعاصمة أنقرة.

وأوضح البيان أن إعلان اسم المرشح المشترك سيكون في السادس من مارس/ آذار الجاري.

وجاء في نص البيان: "بصفتنا قادة الأحزاب السياسية التي يتكون منها تحالف الأمة، توصلنا إلى تفاهم بشأن مرشحنا الرئاسي المشترك وخريطة طريق العملية الانتقالية".

وأردف: "سنجتمع مرة أخرى بضيافة حزب السعادة، لإعلان البيان الختامي للرأي العام في 6 مارس 2023، بعد أن يقوم القادة بإبلاغ مجالس أحزابهم بما تم تناوله في اجتماع الخميس".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، الأربعاء، أن موعد الانتخابات سيبقى 14 مايو/ أيار القادم.