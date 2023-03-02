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انطلاق اجتماع العشرين بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا زلزال تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
نيودلهي
نشر في 02.03.2023 10:51
آخر تحديث في 02.03.2023 10:55
إنطلاق مؤتمر دول العشرين بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الزلرال الأناضول إنطلاق مؤتمر دول العشرين بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الزلرال (الأناضول)

انطلق اليوم الخميس، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في الهند، وبدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وافتتح الاجتماع المنعقد بالعاصمة نيودلهي بكلمة لوزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع قضايا بارزة عالمية، خاصة المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث، والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي.

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