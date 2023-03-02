انطلاق اجتماع العشرين بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا زلزال تركيا

انطلق اليوم الخميس، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في الهند، وبدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وافتتح الاجتماع المنعقد بالعاصمة نيودلهي بكلمة لوزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع قضايا بارزة عالمية، خاصة المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث، والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي.