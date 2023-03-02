تركيا تدعو مجدداً لإصلاح شامل في المؤسسات الأممية

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو أن مؤسسات تابعة للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية، بحاجة إلى إصلاح شامل.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، والذي انطلق صباح اليوم.

وشدد الوزير التركي على أنه من الضروري تعزيز التمثيل الإقليمي لدى مجلس الأمن الدولي.

وجدد مطالبة تركيا بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، موضحاً أن شعارها في هذا الخصوص يتلخص في عبارة "العالم أكبر من خمسة" في إشارة إلى الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن.

كما دعا تشاوش أوغلو لإجراء إصلاح شامل في مؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية العالمية.

وأشار إلى أن جميع الجهود متعددة الأطراف حول العالم، ستبقى محدودة دون القيام بإصلاح الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن يبحث اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين قضايا بارزة عالمية، وخاصة المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث، والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي.