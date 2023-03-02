تركيا وكرواتيا تبحثان ملفات الأمن والدفاع بين البلدين

بحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، مع نظيره الكرواتي ماريو بانوزيتش، في العاصمة أنقرة، ملفات الدفاع والأمن بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما، الخميس، في مقر الوزارة بأنقرة التي يزورها الوزير الكرواتي، وحضر اللقاء أيضاً رئيس أركان جيش البلدين.

وعقب اللقاء الثنائي، عقد الوزيران لقاء على مستوى الوفود.

وفي تصريحات أدلى به خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء، قال أقار إنه بحث مع نظيره الكرواتي ملفات الدفاع والأمن بين البلدين.

ووصف اللقاء بالمثمر والبناء، مبيناً أنهم توصلوا إلى اتفاقات في العديد من الأمور، دون الكشف عن تفاصيلها.

وأوضح أقار أن بانوزيتش هو أول وزير دفاع كرواتي يزور تركيا منذ 9 سنوات.

بدوره، وصف بانوزيتش تركيا وكرواتيا بالدولتين الصديقتين منذ سنوات طويلة، وقال إنه عقد اجتماعاً بناء للغاية مع نظيره أكار، وأكدا فيه متانة علاقات البلدين.

وشدد على أن كرواتيا سارعت إلى إرسال طواقم إنقاذها إلى تركيا على وقع الزلزال، مقدما في هذا الإطار تعازيه لتركيا حكومة وشعبا.

وأعرب وزير الدفاع الكرواتي عن شكره على وقوف تركيا بجانب كرواتيا حينما ضربها زلزال بقوة 6.3 درجات نهاية 2020، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال المساعدة لتركيا هذه المرة.

كما أشاد بمستوى العلاقات التركية الكرواتية في مجال الصناعات الدفاعية، علاوة على الجانب العسكري، وقال إنه دعا نظيره التركي للمشاركة في النسخة المقبلة لمعرض البحر الأدرياتيكي العسكري والطيران.

على صعيد آخر، تطرق الوزير الكرواتي إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني، وشدد أن "كرواتيا تدافع عن استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها منذ بداية الحرب".

وأكد بانوزيتش في هذا الإطار أن كرواتيا دعمت وستواصل دعم أوكرانيا، وأعرب عن شكره لتركيا على جهودها وإظهارها الإرادة السياسة لإنهاء الحرب.