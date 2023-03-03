الرئيس التركي يعلن تحديد أكثر من 214 ألف مبنى للهدم الفوري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته حددت 214 ألف و608 مباني في مناطق الزلزال، بحاجة للهدم الفوري إثر تضررها من الزلزال.

وأضاف أردوغان في كلمة أدلى بها، الجمعة، خلال اجتماع "درع المخاطر الوطنية في إسطنبول أن الأعداد النهائية للوحدات السكنية والمنازل الريفية المزمع إنشاؤها في مناطق الزلزال ستتضح قريباً مع انتهاء عمليات إزالة الأنقاض.

وشدد أن الحكومة ستحرص خلال تشييد البنى الجديدة بمناطق الزلزال على مراعاة العديد من العوامل، وأهمهما المتعلقة بالأرضية والظروف الجيولوجية.

وجدد الرئيس التركي التأكيد على أن مشاريع إعادة الإعمار ستكون أكثر أمناً ومقاومة للكوارث المحتملة.

والخميس، أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم، اعتزامهم البدء ببناء أولى دفعات الوحدات السكنية، اليوم الجمعة، بدل تلك المتضررة في مناطق الزلزال.

وكانت وزارة البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي التركية أعلنت منتصف الشهر الماضي، أن فرقها المختصة أكملت أعمال تحديد الأضرار في مليونين و196 ألف و88 وحدة مستقلة داخل481 ألف و865 مبنى في مناطق الزلزال.

وفي 6 فبراير/ شباط المنصرم ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

والأربعاء، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي تركيا بلغت 45 ألفاً و89 حالة.