انسحاب رئيسة حزب الجيد من تحالف الطاولة السداسية

انسحبت رئيسة حزب الجيد "ميرال أكشنار"، اليوم الجمعة، من تحالف الطاولة السداسية والذي يضم أحزاب المعارضة، داعية رئيسي بلديتي إسطنبول وأنقرة إلى الترشح.

وقالت أكشنار في تصريح صحفي عقب اجتماع الهيئة الإدارية العامة لحزبها: "هم يريدون ترشيح كمال كليجدار أوغلو ونحن نرى أن رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو" و أنقرة "منصور يافاش" هم الأنسب للمنافسة".

ويوم أمس عقدت الطاولة السداسية التي تضم أحزاب المعارضة وهي: الشعب الجمهوري، الجيد، المستقبل، السعادة، والديقراطية والتقدم، والحزب الديقراطي، اجتماعا نتج عنه تأجيل إعلان اسم المرشح الرئاسي ليوم الإثنين المقبل.

وجاء في نص البيان: "بصفتنا قادة الأحزاب السياسية التي يتكون منها تحالف الأمة، توصلنا إلى تفاهم بشأن مرشحنا الرئاسي المشترك وخريطة طريق العملية الانتقالية".

وأردف: "سنجتمع مرة أخرى بضيافة حزب السعادة، لإعلان البيان الختامي للرأي العام في 6 مارس 2023، بعد أن يقوم القادة بإبلاغ مجالس أحزابهم بما تم تناوله في اجتماع الخميس".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، الأربعاء، أن موعد الانتخابات سيبقى 14 مايو/ أيار القادم.