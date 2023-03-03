تركيا.. استمرار أعمال التعافي ولم الشمل والإغاثة في المناطق المنكوبة

بعد مرور 25 يوماً على كارثة 6 فبراير/شباط التي أودت بحياة عشرات الآلاف، يسعى الناس جاهدين لعودة الحياة إلى طبيعتها، من خلال إيجاد مأوىً بالدرجة الأولى، سواء أكان ذلك خيمة أو "منزل حاوية" أو حتى عربات قطار.

وفي غضون ذلك، تتواصل أعمال الإغاثة في الولايات التي ضربتها الهزات الأرضية مع بعض الأخبار السارة، مثل إنقاذ كلب من تحت الأنقاض بعد أسابيع، ولمّ شمل أفراد أسرة فقدوا بعضهم في المأساة، الأمر الذي يجدد الآمال المستقبلية.

اتخاذ عربات القطارات مأوى للناجين

عمل زوج "صبرية كران" الراحل في شركة السكك الحديدية الوطنية التركية لمدة 32 عاماً، وترعرعت ابنتها "نهر" على ركوب القطارات. وبعد الزلازل القوية التي ضربت تركيا وألحقت أضراراً بمنزلها، انتقلت هي وابنتها إلى منزل واحد.

وقالت صبرية التي تقاسمت عربةً من سريرين مع "نهر" البالغة من العمر 13 عاماً على مدى الـ 18 يوماً الماضية: "لم نتخيل أبداً أننا سنعيش هنا".

وبالرغم من أن شقة صبرية ونهر في الطابق الثالث أصيبت بشكل خفيف، إلا أن ظهور بعض الشقوق على الجدران جعلهما تخشيان العودة، وخصوصاً أن الزلازل اللاحقة والهزات الارتدادية تسببت في مزيد من الأضرار للمباني الضعيفة، وسط تحذيرات من قبل السلطات بأن معظم البيوت غير آمنة.

وفي الوقت الحالي، تحولت القاطرات المرتبطة عادةً بمحطات القطار إلى سكن مؤقت للعائلة. وبالرغم من الأمان النسبي الذي توفره عربة القطار، لا يزال القلق باقياً إذ بينما كان عامل القطار يصلح القضبان ذات ليلة، اهتزت عربة القطار، ما تسبب في ارتعاد نهر وجعلها تتشبث بوالدتها.

لم الشمل

أمضى مدحت قليجلي وحفيدته زهرة البالغة من العمر 5 أشهر، يومين ونصف محاصرين تحت الأنقاض معاً بعد زلزال تركيا قبل أن يسمع رجال الإنقاذ صرخاتهم.

وبعد أن سُحِب قليجلي من الحطام بشكل منفصل، عاش انتظاراً مؤلماً لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يتم لم شمله مع زهرة وهي الوحيدة الباقية على قيد الحياة من عائلته، إذ نُقلت إلى مستشفى بعيد. وقطع العجوز البالغ 69 سنة مئات الكيلومترات من منزله السابق في ولاية هطاي لمقابلتها في أنقرة. وبعد إجراء اختبار الحمض النووي لإثبات علاقتهما، أخذها معه.

وعند رؤيتها مرة أخرى في منزل للأطفال تديره وزارة الأسرة التركية، انفجر في البكاء. قال وهو يقبل يديها: "أنت حياتي". "الحمد لله لقد وجدتك".

وقال قليجلي وهو يحتضنها في حجره: "كانت هذه الطفلة المسكينة تبكي باستمرار لكنها نامت لبعض الوقت تحت الأنقاض". وأخيراً، سمعه رجال الإنقاذ ورأى كشافهم ودلهم على مكانه. "جرحي عميق جداً، لكنني الآن أشعر وكأنني نسيت ألمي، بارك الله في الجميع".

"أليكس" كلب كتبت له الحياة وتم إنقاذه

أفادت وسائل إعلام محلية الخميس، أن فرقاً من البلدية وسط تركيا أنقذت الكلب أليكس يوم الأربعاء وسلمته إلى "هايتاب" وهي جمعية تركية لحماية الحيوانات في مدينة أنطاكيا، بعد ثلاثة أسابيع من الزلزال المميت الذي ضرب الشهر الماضي بقوة 7.8 درجة.

ويُظهر مقطع فيديو رجال الإنقاذ وهم يصلون بين لوحين خرسانيين كبيرين ويدعون الكلب المحاصر.

وفي المقطع ينادي أحد المنقذين على الكلب: "أليكس ، تعال يا عزيزي". وأظهرت الصور بعد ذلك رجال الإنقاذ وهم يحتضنون الكلب الذي يبدو في حالة تأهب وبصحة جيدة ويقدمون له الماء.

وقال أحد السكان المتطوعين "كل كائن حي يهمنا، سواء أكان بشراً أم حيواناً".

هذا وأنقذ عمال الإغاثة مئات القطط والكلاب والأرانب والطيور المحاصرين التي اعتاد السكان المحليون في أنطاكيا على تربيتها في المدينة التي دمرتها الكارثة.

وتعتبر قصص إنقاذ الحيوانات بمثابة بلسم للبلاد، التي تركتها الزلازل في حالة صدمة بسبب أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ تركيا ما بعد العثمانيين.