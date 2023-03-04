تركيا تدين اغتيال ضابط تركماني سابق وتدعو العراق لمحاسبة الجناة

أدانت وزارة الخارجية التركية "الهجوم الإرهابي الشنيع" على ضابط سابق بالجبهة التركمانية العراقية في كركوك شمال العراق، مؤكدة في بيان أن "هذا العمل الإرهابي لا يستهدف فقط سلام وأمن التركمان، بل يستهدف أيضًا استقرار العراق".

ودعت الوزارة السلطات العراقية إلى تحديد ومحاسبة مرتكبي عملية اغتيال مسؤول دائرة الحماية السابق بالجبهة التركمانية العراقية المتقاعد أحمد طاهر.

وقال متحدث وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، جاء في بيان الجمعة، ردًا على سؤال حول اغتيال الضابط التركماني في مدينة كركوك: إن أنقرة تلقت ببالغ الحزن نبأ وفاة طاهر، ووصف عملية الاغتيال بأنها "هجوم إرهابي غادر".

وشدّد على أن تركيا تنتظر أن تحدد السلطات العراقية مرتكبي الهجوم بسرعة وتسلمهم إلى القضاء.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الجبهة "استشهاد مسؤول دائرة الحماية السابق في الجبهة التركمانية العراقية الضابط المتقاعد أحمد طاهر والتحاقه بقافلة شهداء التركمان بعد استهدافه بعملية اغتيال جبانة وغادرة بعبوة لاصقة وضعها الإرهابيون أسفل عجلته في منزله الكائن وسط مدينة كركوك الجمعة (3 مارس/آذار 2023)".

وطالبت الجبهة التركمانية العراقية في بيان "القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية بكشف ملابسات الحادث الإرهابي الجبان وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزائهم العادل، وتكثيف جهودها في فرض الأمن في محافظة كركوك".