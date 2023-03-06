إذاعات بلجيكية تطلق حملة جمع مساعدات لمتضرري الزلزال

أطلقت العديد من الإذاعات في بلجيكا، اليوم الاثنين، حملة لجمع التبرعات من أجل ضحايا الزلزال المزدوج في قهرمان مرعش الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الماضي، وأثر على 11 ولاية تركية و شمال غرب سوريا.

وبدأت الإذاعات العامة والخاصة التي تبث باللغة الفلمنكية في البلاد في بث أغنية "الناس يساعدون الناس" التي يؤديها 30 فنانًا، من بينهم المغنية التركية "هاديسة" كما خصصت بعض الإذاعات برامج لحملة مساعدة المتضررين من الزلزال.

وبثت الإذاعات ضمن أكبر المجموعات الإعلامية في البلاد نداءات للمساعدة ستستمر حتى ساعات المساء، حيث تنقل معلومات حساب رابطة تحت اسم "12-12" ، الذي شكلته منظمات الإغاثة منذ اليوم الأول للزلزال، للتبرع للمتضررين.

وقال فيليب هينون، المتحدث باسم اتحاد 12-12، في بيان حول الحملة: "نحن نعلم أن دعم وسائل الإعلام يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مثل هذه الأوقات، لقد رأينا ذلك في الحملات السابقة".

وفي 6 فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلزال التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارا ماديا ضخما طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي لتركيا.