المعارضة التركية المنقسمة تعلن مرشحها الرئاسي اليوم

من المتوقع أن يعلن تحالف المعارضة التركية اليوم الاثنين كمال قلتشدار أوغلو مرشحاً لها ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو القادمة.

لم يأت اختيار قلتشدار أوغلو، الذي يقود حزب الشعب الجمهوري، دون جدل في صفوف تحالف الأمة. فقد رفض أحد أكبر الأحزاب في التحالف تأييد قلتشدار أوغلو، ما أدى إلى تدمير الجهود المبذولة لتقديم جبهة موحدة.

فقد أعلنت ميرال أكشنر، زعيمة حزب الجيد القومي، ثاني أقوى حزب في التحالف، يوم الجمعة أنها لن تدعم ترشيح قلتشدار أوغلو وغادرت طاولة الستة متهمة أعضاء التحالف بالضغط على حزبها وتحدي إرادة الناس، قائلة: "إنهم يقدمون الطموح الشخصي على مصلحة تركيا".

تعتقد أكشنر أن فرص قلتشدار أوغلو، 74 عامًا، بالفوز في الانتخابات المقرر عقدها في 14 مايو ضعيفة. وبدلاً من ذلك، أرادت ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أو رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، مع ما يحظى به الرجلان من شعبية في الاستطلاعات.

لكن قلتشدار أوغلو، زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا منذ زمن طويل، يحظى بدعم حزب الشعب الجمهوري والأحزاب الأربعة الأصغر في التحالف. كما يدعمه رؤساء بلديات أنقرة وإسطنبول، وأصدرا بيانات تجدد التزامهم برئيس الحزب وقضية الشراكة.

ومؤخرًا، أشار يافاش إلى أنه سيقبل واجب الترشيح الرئاسي إذا ما طلب منه تحالف المعارضة ذلك، في حين أن ترشيح أكرم إمام أوغلو كان ينظر إليه على أنه محفوف بالمخاطر بسبب إجراءات قضائية جارية ضده.

وقد حُكم عليه في ديسمبر بالسجن لمدة أكثر من عامين وحظر من مكتب سياسي لإهانة مسؤولي الانتخابات بعد فوزه برئاسة البلدية قبل أربع سنوات.

وجاء الانقسام الكبير في طاولة الستة يوم الجمعة بعد أشهر من الخلاف العميق بين المجموعة فيما رأى المحللون أنه ضربة لآمال المعارضة في التغلب على أردوغان.

ويعلق المعارضون لأردوغان آمالا كبيرة على التحالف بأنه سيوحد الأحزاب من الطيف السياسي الواسع والاتفاق على مرشح واحد.

في بيان في اللحظة الأخيرة في وقت مبكر من اليوم الاثنين، كشفت أكشنر أنها ستنضم إلى التحالف إذا تم ترشيح منصور يافاش أو أكرم إمام أوغلو.

وقالت: "لن أجعل الأمر مسألة كبرياء، وسأعود إلى طاولة التحالف إذا ما قبل السيد كمال أو الكتلة إرادة الشعب".

عندما كشفت كتلة المعارضة عن مواقفها في يناير، وعدت بالعودة إلى الحكم البرلماني وإنهاء النظام الرئاسي الذي تمتع به أردوغان بسلطات بعيدة المدى منذ عام 2018.

ومن شأن التغييرات المقترحة من التحالف أن تجعل رئيس تركيا رئيسًا شرفياً من خلال تجريده من سلطة الرئيس في إصدار المراسيم وتفرض عليه ألا ينتمي إلى حزب سياسي لمدة سبع سنوات على الأقل.

أعلنت المعارضة أنها ستقوم أيضًا بحملة لمحاربة التضخم المتفشي وتقليله إلى نسبة مئوية واحدة في غضون عامين.

كما تعهد التحالف أيضًا باستعادة الاستقلال البنك المركزي في تركيا والالتزام بمتابعة انضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.