تحالف المعارضة التركي يعلن قلتشدار أوغلو مرشحاً لرئاسة الجمهورية

أعلن تحالف المعارضة التركي، اليوم الإثنين، ترشيحه رئيس حزب الشعب الديمقراطي كمال قلتشدار أوغلو لرئاسة الجمهورية.

جاء ذلك عقب اجتماع مطول لقادة الأحزاب الـ6 التي يتكوّن منها "تحالف الأمة" بمقر حزب السعادة بالعاصمة أنقرة.

وفي كلمة له عقب الاجتماع الذي استغرق 5 ساعات، قال "تمل قره ملا أوغلو"، رئيس حزب السعادة، إنهم اختاروا قلتشدار أوغلو مرشحاً للتحالف كي ينافس في الانتخابات الرئاسية.

وشارك في اجتماع "تحالف الأمة" زعماء أحزاب "الشعب الجمهوري" كمال قليجدار أوغلو، و"السعادة" تمل قره ملا أوغلو، و"إيي" مرال أقشنر، و"المستقبل" أحمد داوود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" علي باباجان، و"الديمقراطية" غولتكين أويصال.