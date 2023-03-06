تركيا.. أنقرة تستدعي السفير الأمريكي لديها

استدعت وزارة الخارجية التركية سفير واشنطن لدى أنقرة "جيف فليك" وطلبت توضيحا حول زيارة رئيس الأركان الأمريكية "مارك ميلي" إلى شمال شرق سوريا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية٫ اليوم الإثنين، أنه جرى استدعاء فليك إلى الوزارة، وتم طلب توضيح منه حول زيارة ميلي لشمال شرقي سوريا التي أجراها في 4 مارس/آذار الجاري.

والسبت، زار رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي مناطق يحتلها تنظيم "واي بي جي/بي كي كي" الإرهابي شمال شرقي سوريا.

و"بي كي كي" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردًا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.