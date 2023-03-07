الرئيس التركي يشيد بتضامن بروناي مع بلاده عقب الزلزال المدمر

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إعجابه بالتضامن الذي أبدته سلطنة بروناي مع بلاده عقب كارثة الزلزال التي ضربت جنوبي البلاد في السادس من فبراير/شباط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع السلطان حسن البلقية معز الدين وعد الله، الثلاثاء، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال أردوغان: "لن ننسى أبدا التضامن الذي أبدته سلطنة بروناي في هذه الأيام الصعبة التي نعيشها كدولة وأمة".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه بحث مع السلطان وعد الله العلاقات الثنائية بشكل شامل، وأنهما أكدا تصميمهما على الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وأوضح أنهما تبادلا وجهات النظر حول مجالات الاستثمارات التي من شأنها تتويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما لفت إلى أنه تم تقييم إمكانات التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والبناء والزراعة والسياحة والصحة والطاقة والمعلوماتية والتمويل الإسلامي والمنتجات الحلال.

كما أشار إلى أن الجانبين بحثا القضايا العالمية الراهنة، وقال: "تناولنا قضايا مثل فلسطين والروهنغيا ومعاداة الإسلام وحرب أوكرانيا".

وأضاف: "تطرقنا إلى أهمية زيادة تعاوننا في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها رابطة آسيان ومنظمة التعاون الإسلامي".

وأبرمت حكومتا تركيا وسلطنة بروناي 5 اتفاقيات تعاون، الثلاثاء، عقب لقاء زعيمي البلدين في أنقرة.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقيات عقب اللقاءين الثنائي والموسع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسلطان حسن البلقية معز الدين وعد الله.