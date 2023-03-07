تركيا تودع فرق الإنقاذ القطرية

بدأت فرق البحث والإنقاذ القطرية، المشاركة في جهود الإنقاذ والإغاثة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية، بالعودة نحو بلادها.

وأكملت فرق الإنقاذ التابعة للقوات المسلحة القطرية أنشطتها في منطقة الزلزال لتبدأ بالعودة إلى بلادها عبر قاعدة إنجرليك الجوية بولاية أضنة جنوبي تركيا.

وكانت الفرق القطرية شاركت بواسطة طائراتها العسكرية بإيصال المساعدات القادمة من قطر وغيرها من الدول إلى تركيا، كما قامت بمد يد العون للمنكوبين في الولايات المتضررة من الزلزال من خلال توفير المأوى والطعام واللباس والخدمات الصحية لهم.

وبمراسم أقيمت في القاعدة الجوية، الثلاثاء، جرى توديع أول مجموعة من فرق الإنقاذ القطرية.

وعقب المراسم توجه 65 طبيبا وعسكريا عبر طائرة من طراز C-17 محملة بـ 4 مروحيات ومكونة من طاقم يضم 12 شخصا نحو قطر.

وسلمت القوات المسلحة القطرية، التي وفرت الدعم للمتضررين من الزلزال، المستشفى الميداني الذي أنشأته في ولاية هطاي لوزارة الصحة التركية.

ومن المقرر أن تغادر المجموعة المتبقية تركيا عبر قاعدة إنجرليك، غدا الأربعاء.

وفي 6 فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلزال التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارا ماديا ضخما طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي لتركيا.