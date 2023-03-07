سلطان بروناي: تركيا ستتجاوز مأساة الزلزال وتغدو أقوى

أكد سلطان بروناي حسن البلقية معز الدين وعد الله على ثقته بأن تركيا ستتجاوز مأساة الزلزال وستغدو أقوى من ذي قبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأعرب سلطان بروناي عن تعازيه للشعب التركي في ضحايا الزلزال، مضيفا: "واثق من أن تركيا من خلال مساعي حكومتها وقوة وتحمل شعبها ستتغلب على هذه المأساة، بل وستغدو أقوى".

وحول لقائه الثنائي مع الرئيس التركي، أفاد أنهما بحثا القضايا الإقليمية والدولية.

ومشيرا أن العلاقات بين تركيا وبروناي تطورت بشكل كبير منذ زيارته الأخيرة عام 2012، أعرب عن سعادته بذلك.

وأكد أن البلدين يهدفان لتعزيز التعاون التعليمي والدفاعي والاقتصادي في العلاقات الثنائية، من خلال الاتفاقيات المبرمة الثلاثاء.

وفي سياق منفصل، أكد سلطان بروناي تضامن بلاده مع فلسطين وإدانتها "الاعتداءات" الإسرائيلية.

كما ثمّن إسهامات تركيا في الحد من التوترات بين روسيا وأوكرانيا من خلال وساطتها الفعالة.

وفي ختام حديثه أوضح أن العلاقات بين تركيا وبروناي جيدة وستستمر في التطور، معربا عن شكره الرئيس أردوغان على حسن الضيافة.

وأبرمت حكومتا تركيا وسلطنة بروناي 5 اتفاقيات تعاون، الثلاثاء، عقب لقاء زعيمي البلدين في أنقرة.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقيات عقب اللقاءين الثنائي والموسع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسلطان حسن البلقية معز الدين وعد الله.