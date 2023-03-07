قلتشدار أوغلو: سنحكم بالتشاور والتوافق

قال كمال قلتشدار أوغلو، مرشح المعارضة التركية، إنهم سيعتمدون "التشاور والتوافق منهجاً للحكم" في حال فازوا بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، مساء الاثنين، بعد إعلانه مرشحاً من قبل "تحالف الأمة" والمعروف أيضاً بـ "الطاولة السداسية".

وأضاف قلتشدار أوغلو أن "قادة الأحزاب الـ5 المتبقية في التحالف، سيتم تعيينهم في منصب نائب الرئيس خلال الفترة الانتقالية من النظام الرئاسي إلى البرلماني في حال فازوا بالانتخابات".

وأكد أنه سيسعى لمخاطبة جميع أطياف المجتمع التركي دون استثناء، مشدداً على اعتزامهم اعتماد "التشاور والتوافق منهجاً للحكم" عقب وصولهم إلى السلطة.

واختتم قلتشدار أوغلو، وهو زعيم أكبر أحزاب المعارضة، خطابه بالترحم على ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا الشهر الماضي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ومساء الاثنين، أعلن "تحالف الأمة" المعارض ترشيح قلتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، مرشحاً له للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد اجتماعهم بمشاركة ميرال أكشنر رئيسة حزب الجيد، التي عادت للتحالف بعد إعلانها قبل أيام انسحابها منه لعدم موافقتها على ترشيح قلتشدار أوغلو، مؤكدة أن رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حظوظهم أكبر، على حد تعبيرها .

ويضم "تحالف الأمة" زعماء أحزاب "الشعب الجمهوري" كمال قلتشدار أوغلو، و"السعادة" تمل قره ملا أوغلو، والجيد "إيي" ميرال أقشنر، و"المستقبل" أحمد داوود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" علي باباجان، و"الديمقراطية" غولتكين أويصال.