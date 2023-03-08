أنقرة: اجتماع رباعي في موسكو لمناقشة الملف السوري

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، أن موسكو ستحتضن الأسبوع القادم اجتماعاً رباعياً بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، تمهيداً لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية.

جاء ذلك في رده على سؤال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عقب محادثات جرت بينهما في العاصمة أنقرة.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن تركيا وروسيا وسوريا عقدت اجتماعاً ثلاثياً على مستوى وزراء الدفاع (في ديسمبر/ كانون الأول 2022) وأن عبد اللهيان عبر عن رغبة إيران في الانضمام إلى هذا المسار.

وأوضح أنه أبلغ عبد اللهيان بعدم وجود أي مانع أمام انضمام إيران إلى المحادثات، مؤكداً أن مسار أستانة هو الآلية الوحيدة الصامدة حول سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي إن الإجراءات مستمرة حول اجتماع وزراء خارجية البلدان المعنية.

وأضاف: "نخطط لعقد الاجتماع بصيغة رباعية، وقد عرض الروس عقد اجتماع فني الأسبوع القادم من أجل التحضير لاجتماع وزراء الخارجية المحتمل".

وكشف أنه سيرسل نائبه إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع التمهيدي الذي سيحضره الجانب الإيراني أيضاً، مؤكداً أن هذا الاجتماع سيجري التحضيرات اللازمة لاجتماع وزراء الخارجية.

ولفت إلى إمكانية عقد اجتماع وزراء الخارجية في الوقت الذي يراه الجميع مناسبًا في المرحلة المقبلة.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتضنت العاصمة الروسية موسكو اجتماعاً بين وزراء دفاع تركيا وروسيا والنظام السوري، كما ضم الاجتماع رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.

واتفق المجتمعين خلال اللقاء، على استمرار الاجتماعات الثلاثية "من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة"، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.