أنقرة تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أدانت أنقرة "بشدة أعمال العنف والاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين والقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية".

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الثلاثاء، أن "الهجوم الذي نفذته القوات الإسرائيلية اليوم على مخيم جنين وأسفر عن مقتل فلسطينيين، وأعمال العنف والترويع التي قام بها مستوطنون إسرائيليون ضد سكان بلدة حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية، "لا يمكن القبول بها".

وأوضحت الوزارة أن "هذه الاعتداءات والأعمال المتزايدة أدت إلى تصعيد التوتر وتغذية دوامة العنف في المنطقة، وإلحاق الضرر بالجهود الدولية الرامية لتخفيف حدة التوتر مع اقتراب شهر رمضان المبارك".

وتابعت: "نجدد دعواتنا لمنع العنف ووضع حد لهذه الاعتداءات، ونحث الحكومة الإسرائيلية على التحلي بالحكمة والتصرف بمسؤولية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 26 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.