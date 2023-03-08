أنقرة تدين بشدة سماح البرلمان الأوروبي بتنظيم فعالية دعائية لتنظيم بي كي كي الإرهابي

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة فعالية مناهضة لها نظمها زعماء وأنصار تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي في مبنى البرلمان الأوروبي.

وفي بيان صادر الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية رفضها "السماح بمثل هذه الأنشطة التي تخدم الترويج لتنظيم إرهابي يستهدف وحدة تركيا ومدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي".

وأكدت أن هذا الوضع يظهر مرة أخرى "نفاق وعدم صدق البرلمان الأوروبي في مكافحة الإرهاب"، مشددة أن السماح بهذه الفعالية "يتعارض مع الالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي".

وشددت أن تركيا ستواصل بكل حزم كفاحها التنظيمات الإرهابية دون تمييز.

وبينت أن تركيا تنتظر وقوف مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى جانبها "في الحرب على الإرهاب الذي يشكل تهديدًا للأمن الدولي".