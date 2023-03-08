تركيا نحو تعديل دستوري يضمن حق المرأة في ارتداء الحجاب

وسط الجدل الدائر حول تعديل دستوري يتعلق بحرية ارتداء الحجاب، أكد رئيس مجلس النواب مصطفى شنطوب أن السياسيين من جميع الأحزاب والشعب من جميع شرائح المجتمع متفقون على الموضوع.

متحدثًا في مقابلة تلفزيونية الاثنين، قال شنطوب إنه يعتقد أن البرلمان سيصوت بأغلبية ساحقة لصالح التعديل.

وقد قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم اقتراح تعديل إلى شنطوب الشهر الماضي، بتوقيع 366 نائبا من البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

ورغم أنه ينسب إلى حزب العدالة والتنمية الفضل في رفع الحظر الطويل على الحجاب منذ سنوات، إلا أن حزب الشعب الجمهوري، الذي طالما عارض ارتداء الحجاب في البرلمان والدوائر العامة، أعاد إحياء القضية في أكتوبر الماضي باقتراح لتكريس الحق بالتشريع، في محاولة لجذب الناخبين المحافظين، قبيل انتخابات 2023.

قال شنطوب إن عائلته كانت هي الأخرى ضحية حظر الحجاب، وكان من بينهم شقيقتان وبنات عم "اضطررن إلى ترك المدرسة في سنتهن الأخيرة وطُردن" بسبب ارتدائهن الحجاب.

"لكننا حللنا هذه المشكلة عام 2012 باتفاق عام جماعي وتبنت تركيا عقلية جديدة. وباستثناء الحالات الفردية، هذه مشكلة قد تم حلها. ثم قدم قلتشدار أوغلو اقتراحًا جديدًا. الواقع أن الجميع متفقون على الحاجة إلى حل دائم لهذه المشكلة. سبق أن وجدنا الحل بسن قانون جديد ولكنه محفوف بالمخاطر إذ لا يمكن للقوانين وحدها أن تمنحك الحرية لأنه يمكن إلغاء القانون في المستقبل في حالة تغيير الأغلبية في البرلمان".

وقال: "لذلك، هناك حاجة لتعديل دستوري. أرى أن الأطراف قد اتفقت على مثل هذا الحل، لذلك أعتقد أن التعديل سيحصل على أكثر من 400 صوت (مطلوب للتنفيذ) في البرلمان".

وأشار شنطوب إلى أنه هناك حاجة لإجراء استفتاء إذا بقيت الأصوات اللازمة في مكان ما بين 360 و400، وسيكون من الأفضل إجراء مثل هذا الاستفتاء بالتوازي مع الانتخابات العامة المقبلة لأن جدول الانتخابات "ضيق". في وقت سابق، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنهم سينظرون في إجراء استفتاء حول هذه القضية وأنه يمكن إجراؤه في يوم الانتخابات نفسه.

كان الحجاب في يوم من الأيام مصدر خلاف عميق في تركيا إذ كانت تعتبره المؤسسة العلمانية القوية ذات يوم تهديداً للنظام العلماني. لكن السؤال توقف عن إثارة الجدل بعد الإصلاحات التي أجراها حزب العدالة والتنمية خلال 20 عامًا في السلطة.

وبدلاً من مشروع قانون، سعى حزب العدالة والتنمية إلى إجراء تعديلات دستورية لضمان الحق في ارتداء الحجاب بشكل نهائي. وزيادة في التضمينات، أعلن أردوغان في وقت سابق أن التعديل سيشمل أيضًا تدابير لحماية الأسرة.

لطالما كافحت المرأة التركية المحجبة بسبب القوانين التي كانت تمنعها من ارتداء الحجاب في المدارس وفي المؤسسات العامة، بالرغم من انتشار الحجاب في البلاد.

تم تطبيق حظر الحجاب في تركيا على نطاق واسع لأول مرة في الثمانينيات، لكنه أصبح أكثر صرامة بعد عام 1997 عندما أجبر الجيش الحكومة المحافظة على الاستقالة في حادث أطلق عليه فيما بعد اسم "انقلاب ما بعد الحداثة" في 28 فبراير/شباط.

ثم رفع البرلمان الحظر عن ارتداء الطالبات للحجاب في الجامعة عام 2008 في خطوة دافع عنها أردوغان وسعى نواب حزب الشعب الجمهوري، بمن فيهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قلتشدار أوغلو، إلى منعها في المحكمة الدستورية، دون جدوى.

وفي عام 2013، رفعت تركيا الحظر المفروض على ارتداء النساء للحجاب في مؤسسات الدولة بموجب إصلاحات قالت الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز الديمقراطية.