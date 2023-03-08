منسق أممي: سلاسل التوريد العالمية عاجزة عن مد تركيا بالخيام

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في تركيا ألفارو رودريغيز أن سلاسل التوريد العالمية عاجزة عن تلبية الحاجة ماسة للخيام إثر الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي البلاد.

وأشار رودريغيز في معرض رده على أسئلة الصحفيين، الثلاثاء، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في الموجز الصحفي اليومي للأمم المتحدة، أن نداء الأمم المتحدة من أجل جمع مليار دولار خلال 3 أشهر، تم تمويل 100 مليون دولار منه فقط.

وأوضح أن معظم المساعدات مصدرها الولايات المتحدة وألمانيا، مؤكداً الحاجة إلى مساهمات إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وبيّن المنسق الأممي أن الزلازل أثرت في نحو 9 ملايين شخص يقطنون في 11 ولاية تركية.

ولفت إلى وجود تصور راسخ بأن تركيا ستشهد خلال الأشهر القادمة انتعاشاً وستنفذ بشكل فعال عملية إعادة الإعمار.

وأفاد رودريغيز أن الخيام وأماكن الإيواء تشكل حاجة ماسة، مضيفاً "الحاجة كبيرة جداً بحيث لا تستطيع سلاسل التوريد العالمية تلبيتها".

وذكر أنهم يحاولون الوصول إلى الخيام المخزنة على نطاق عالمي، مشيراً في الوقت نفسه أن المنازل و"الحاويات مسبقة الصنع" أغلى ثمناً ولكنها خيار جيد.

وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلزال التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة 46 ألفاً و104، وفق آخر إخصائية معلنة، وخلَّفت دماراً مادياً ضخماً طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي لتركيا.