تركيا تتفق مع اليونان على تطوير أجندة تستند إلى حسن الجوار

اتفقت تركيا مع اليونان، الخميس، على تطوير أجندة تستند إلى علاقات حسن الجوار بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، وفق بيان وزارة الدفاع التركية.

وجدد الوزير اليوناني، خلال الاتصال، تعازي بلاده لتركيا جراء كارثة الزلزال المدمر في 6 فبراير/ شباط الماضي.

بدوره، شكر أقار نظيره اليوناني على رسالة التعزية التي بعث بها عقب الزلزال، والتضامن الذي أظهرته أثينا مع أنقرة بعد الكارثة.

كما قدم وزير الدفاع التركي تعازي بلاده إلى اليونان في ضحايا حادثة تصادم قطارين مطلع مارس/ آذار الحالي، والتي أودت بحياة 57 شخصاً.

وذكر البيان أن المباحثات بين الوزيرين جرت في أجواء بناءة وإيجابية، وأنهما اتفقا على تطوير أجندة تسنتد إلى علاقات حسن الجوار بين البلدين.