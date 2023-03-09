تشاوش أوغلو: التضامن عقب الزلزال سينعكس على علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن "روح التضامن التي ظهرت بين تركيا والاتحاد الأوروبي عقب الزلزال الأخير، ستنعكس في المرحلة القادمة على علاقات الجانبين بكافة أبعادها".

وأضاف تشاوش أوغلو في كلمة له، الخميس، خلال مأدبة غداء بالعاصمة أنقرة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في تركيا، أن الأجندة الرئيسية لاجتماعهم اليوم هو الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا قبل قرابة شهر.

وأشار إلى أن الكارثة الأخيرة التي ضربت تركيا "تعد أكبر زلزال يتعرض له بلد أوروبي خلال المئة عام الأخيرة".

وأشاد وزير الخارجية التركي بالمساعدات التي تلقتها بلاده عقب الزلزال، من دول الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن المساعدات الأوروبية لم تقتصر على المستوى الرسمي فقط بل شملت الجانب الشعبي أيضاً.

وأكد اعتزامهم مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلزال التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة 46 ألفاً و104، وفق آخر إخصائية معلنة، وخلَّفت دماراً مادياً ضخماً طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي لتركيا.