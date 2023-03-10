أقار: "الناتو" قرر إرسال خيام إضافية لـ 4 آلاف شخص من منكوبي الزلزال

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" قرر إرسال خيام إضافية لـ 4 آلاف شخص من منكوبي الزلزال في تركيا.

ووفق مصادر صحفية يواصل وزير الدفاع رفقة قائد الأركان يشار غولر، تفقد جهود الإغاثة بولاية هطاي (جنوب) في إطار جولته بمناطق الزلزال.

وزار أقار مشروع إنشاء مخيم يتسع لألفين و400 شخص، بالتعاون بين وزارة الدفاع وحلف "الناتو"، وتلقى معلومات من المسؤولين هناك.

وأشار إلى استمرار أعمال إنشاء مخيم يتسع لـ 4 آلاف شخص في هطاي، مضيفا أن الناتو سيرسل أيضا خيام إضافية تتسع لـ 4 آلاف شخص.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.