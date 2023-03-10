رسمياً.. الرئيس التركي يوقع مرسوما بتقديم الانتخابات الرئاسية إلى 14 مايو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، توقيعه مرسوما رئاسيا يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من 18 يونيو/ حزيران إلى 14 مايو/ أيار المقبل.

وأوضح في خطاب بالعاصمة أنقرة، أن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ تحديد جدول الانتخابات الممتد لشهرين بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية السبت.

وشدد أردوغان أنه وقّع المرسوم بناء على الصلاحية التي تمنحها له -بصفته رئيسا للبلاد- المادة 116 من الدستور.

وأضاف أنه وقع على مرسوم تقديم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من 18 يونيو إلى 14 مايو.

وعن أسباب تقديم موعد الانتخابات، أوضح الرئيس التركي أن 18 يونيو كان يتزامن مع فترة الامتحانات الجامعية التي تتعلق بمستقبل ملايين الشباب، إلى جانب تزامنها مع فترة توجه الحجاج الأتراك لأداء فريضة الحج.

كما عزا الرئيس التركي تقديم الموعد إلى انطلاق موسم العطلة الصيفية (في يونيو) وتوجه الملايين من مكان إقامتهم إما لمساقط رأسهم وإما إلى مراكز الاستجمام.

ومشيرا إلى كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد، أكد أردوغان أن برنامجه الانتخابي (بصفته مرشحا) يتضمن تضميد جراح منكوبي الزلزال وتعويضهم عن الأضرار.

وقال إن حكومته تهدف لإتمام بناء 319 ألف وحدة سكنية في مناطق الزلزال خلال عام واحد وتسليمها لمستحقيها على الفور.

وأكد الرئيس التركي على عزمه مواصلة العمل لإنشاء مساحات معيشة جديدة وآمنة على مراحل لنحو 3.5 ملايين مواطن متضرر من الزلزال.

ولفت إلى أن حملته الانتخابية ستخلو من مشاهد الاحتفالات والموسيقى، وأنها ستكون مقتصرة على اللقاءات مع المواطنين.

ولفت الرئيس التركي في هذا الإطار إلى أن حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي بلغت أكثر من 47 ألفا، وإصابة أكثر من 115 ألفا.

وأكد انتهاء أعمال إزالة الركام إلى حد كبير في المناطق التي انتهت فيها أعمال البحث والإنقاذ، مع بناء آليات توفير كافة أشكال المتطلبات للمواطنين في مناطق الزلزال.

وقال إن الهدف الأساسي يتمثل ببناء المدن المتضررة من الزلزال من الصفر عبر إزالة 270 ألف مبنى يتضمن 800 ألف منزل، تضرر بمستويات متفاوتة.