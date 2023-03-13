اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو الأربعاء المقبل

أعلنت مصادر دبلوماسية في حديث لوسائل إعلام تركية، الاثنين، أن موسكو ستستضيف اجتماعاً رباعياً حول سوريا، الأربعاء المقبل، بين تركيا وإيران والنظام السوري إضافة إلى روسيا المستضيفة.

وسيترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية براق أقتشابار، في محادثات تستمر ليومين ضمن سلسلة الاجتماعات لتطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري.



فيما سيكون على رأس الوفد الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وفق المصادر.

بينما يمثل إيران مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية علي أصغر حجي، كما يشارك في المحادثات أيمن سوسان نائب وزير خارجية النظام السوري.

والأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن موسكو ستحتضن (هذا الأسبوع) اجتماعاً رباعياً بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، تمهيداً لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية.

وأشار تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أنقرة إلى أن تركيا وروسيا وسوريا عقدت اجتماعاً ثلاثياً على مستوى وزراء الدفاع (في ديسمبر/ كانون الأول 2022)، وأن عبد اللهيان عبر عن رغبة إيران في الانضمام إلى هذا المسار، موضحاً أنه أبلغ نظيره الإيراني بعدم وجود أي مانع أمام انضمام طهران إلى المحادثات، ومؤكداً أن مسار أستانة هو الآلية الوحيدة الصامدة حول سوريا.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتضنت العاصمة الروسية موسكو اجتماعاً بين وزراء دفاع تركيا وروسيا والنظام السوري، كما ضم الاجتماع رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.

واتفق المجتمعون خلال اللقاء، على استمرار الاجتماعات الثلاثية "من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة"، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.